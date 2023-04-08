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Bakan Koca ilk kez açıkladı: ''UMKE ATAK'' kuruldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Uzun zamandır planladığımız ama depremden sonra hayata geçirdiğimiz UMKE altında konumlanmış, medikal bilgiye sahip ve tamamen gönüllülerden oluşan yeni bir yapı kurduk: UMKE ATAK. UMKE ATAK medikal bilgisi olan gönüllü sağlık çalışanlarından oluşan yeni bir arama kurtarma ekibi.' dedi.

8 Nisan 2023 Cumartesi 10:02 - Güncelleme:
Bakan Koca ilk kez açıkladı: ''UMKE ATAK'' kuruldu
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Afet durumlarında afetzedeye ilk sağlık müdahalesi yapan UMKE ekibi genişliyor. UMKE ATAK geliyor. Bundan böyle UMKE sadece afet durumlarında medikal müdahale yapmayacak, arama kurtarma timiyle de sahada olacak. Bizzat arama kurtarmaya katılacak.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi kısa adıyla UMKE, bundan böyle sadece enkazdaki kişiye sağlık müdahalesi dışında artık profesyonel arama kurtarma da yapacak. Sağlık Bakanlığı harekete geçti. "UMKE ATAK" kuruldu. Haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Hatay'da CNN Türk'e yaptığı açıklamada detayları şöyle anlattı:

Bildiğiniz gibi Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi afet bölgelerinde ağırlıklı olarak tıbbi hizmetler veriyor ve tamamen gönüllü sağlıkçılardan oluşuyor. UMKE bulunduğu yerde arama kurtarma görevi de üstleniyor zannediliyor. Oysa UMKE arama kurtarma faaliyetleri açısından hizmet verecek gönüllülere açık değildi bu zamana kadar. Şimdi, uzun zamandır planladığımız ama depremden sonra hayata geçirdiğimiz UMKE altında konumlanmış, medikal bilgiye sahip ve tamamen gönüllülerden oluşan yeni bir yapı kurduk: UMKE ATAK. UMKE ATAK medikal bilgisi olan gönüllü sağlık çalışanlarından oluşan yeni bir arama kurtarma ekibi. Hepsi merkezi olarak eğitiliyor ve sertifikalandırılıyorlar.

UMKE ATAK'ın ilk görsellerini de paylaşan Fahrettin Koca, UMKE ATAK ekibinin eğitimlerinin devam ettiğini söyledi. Afet durumlarında sahada aktif rol oynayacağının altını çizdi.

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