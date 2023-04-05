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  • Bakan Koca, ''İnşaat yapılmıyor'' denilen hastane inşaatında incelemelerde bulundu
Güncel

Bakan Koca, ''İnşaat yapılmıyor'' denilen hastane inşaatında incelemelerde bulundu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da Defne Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AA5 Nisan 2023 Çarşamba 01:53 - Güncelleme:
Bakan Koca, ''İnşaat yapılmıyor'' denilen hastane inşaatında incelemelerde bulundu
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Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hatay Defne Devlet Hastanesi inşaatı alanında çalışmalar devam ediyor. Yeni yatırımlarla Hatay'da sağlık hizmetlerinin daha yüksek bir oranda yerleşik kurumlarca verilmesini sağlayacağız. Zamanla yarışımız, depremzede halkımız için." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca paylaşımında inşaat alanındaki çalışmalardan fotoğraflara da yer verdi.

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