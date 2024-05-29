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Bakan Koca: İşbirliğimizi daha da ileriye taşıma konusunda fikir birliğine vardık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İspanya Sağlık Bakanı Monica Garcia Gomez'le görüşmesinde, iki ülkenin bakanlıkları arasında 'Sağlık Ortak Çalışma Grubu' oluşturulmasına ilişkin fikir birliğine varıldığını bildirdi.

AA29 Mayıs 2024 Çarşamba 10:08 - Güncelleme:
Bakan Koca: İşbirliğimizi daha da ileriye taşıma konusunda fikir birliğine vardık
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Birleşmiş Milletler 77. Dünya Sağlık Asamblesi nedeniyle Cenevre'de bulunan Bakan Koca, buradaki temaslarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Birleşmiş Milletler 77. Dünya Sağlık Asamblesi sebebiyle bulunduğumuz Cenevre'de İspanya Sağlık Bakanı Sayın Monica Garcia Gomez ile bir araya geldik. İspanya hükümetini, Filistin'i tanıma konusundaki insanlık vicdanını rahatlatan cesur kararından dolayı tebrik ettim. Bakanlıklarımız arasında 'Sağlık Ortak Çalışma Grubu' oluşturarak, işbirliğimizi daha da ileriye taşıma konusunda fikir birliğine vardık."

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