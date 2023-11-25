Bakan Koca: Kadına yönelik şiddetle mücadele bilincini geliştirmek hepimizin ortak görevi

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bir kadının şiddete maruz kaldığı takdirde herkesin o şiddete maruz kaldığını ifade eden Koca, şunları kaydetti:

"İster şiddetin sonuçları ister onurumuz açısından olsun. Kadına yönelik şiddet suçları, doğrudan ya da dolaylı, çocuklardan arkadaşlara kadar sayısız insanın da canını yakıyor. Şiddete maruz kalan için ise bu hayat boyu sürecek bir travma. Kadına yönelik şiddetle mücadele bilincini geliştirmek hepimizin ortak görevi. En önemli görevimizse kadınların dik duruşu, hayat mücadelesini tek başına verebilmesi için elimizden geleni yapmak. Gelecek yıl, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü geldiğinde umarız kadına saygıda ciddi bir yol almış oluruz."