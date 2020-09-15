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Bakan Koca: Kayıplarımız can yakmaya devam ediyor

Türkiye'de son 24 saatte 110 bin 412 Kovid-19 testi yapıldı, 1742 kişiye hastalık tanısı konuldu.

15 Eylül 2020 Salı 19:11 - Güncelleme: 15 Eylül 2020 Salı 19:26
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Günlük koronavirüs tablosu 'covid19.saglik.gov.tr' adresinden paylaşıldı.

Günlük verilere göre; son 24 saatte 110 bin 412 test yapıldı, 1742 kişide koronavirüs tespit edildi. Tedavi görenlerden 67 kişi hayatını kaybederken, 1202 kişi de iyileşti.

Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 8 milyon 742 bin 535, toplam hasta sayısı 294 bin 620, toplam vefat sayısı 7 bin 186, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,1, ağır hasta sayısı 1327, toplam iyileşen hasta sayısı 261 bin 260 oldu.

"Aktif ve ağır hasta sayısı artmaya devam ediyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verilere ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakmaya devam ediyor. İyileşenlerimizin sayısı kayıplarımızın sayısını ancak tedbirle geçebilir. Mücadelede güç birliği yaparsak virüsü yenebiliriz."

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