Yeni kısıtlamalar gelecek mi? Bakan Koca açıklamalarda bulunuyor

16 Eylül 2020 Çarşamba 20:02 - Güncelleme: 16 Eylül 2020 Çarşamba 20:57

Türkiye'de son 24 saatte 1771 yeni vaka tespit edildi, 63 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 1342 artarak 262 bin 602’ye yükseldi.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

- Koronavirüs sonu yaklaşan bir salgındır. Bunun heyecan verici açıklamasını birazdan yapacağım.

- Bugün, biz ve dünya virüsün saldırısı karşısında baştakinden daha zor bir dönemdeyiz

- Artan yeni hasta ve ağır hasta sayısı ise bugüne kadar kimsenin tedavi almasına mani olmamıştır. Sağlık çalışanlarımızın yükü ilk zamanlara göre 4 5 kat artmış durumdadır.

- Virüsün iz sürücüleri olan filyasyon ekiplerimizin sayısı 6 binden 11 bin 238'e çıkmıştır

- Sağlık çalışanlarının yükü 4-5 kat arttı

- Özellikle 2 aydır bulaşma hızlanmış durumda

- (HES kodu) Bugüne kadar izolasyonda olması gerektiği halde dışarı çıkmaya teşebbüs eden yaklaşık 140 bin kişi bu sistemle engellenmiştir

- Grip vakaları salgın açısından çok sakıncalı. Bildiğiniz gibi koronavirüs be grip aynı şekilde bulaşmaktadır. Tedbirlere uymazsak hastalık tıpkı grip gibi yayılabilir.

- Bilimsel gelişmeler salgının sonunun yakın olduğuna işaret etmektedir. Aşı konusunda dünya kamuoyuna yansıyan bilgiler umut veren bilgilerdir. Bilim dünyası yılın sonuna kadar sonuç alınacağı konusunda hemfikirdir diyebiliriz

- Türkiye olarak kendi aşı çalışmamızı sürdürürken en erken uygulama için de tedarik teşebbüslerimizi başlattık.

- [Aşı çalışmaları] Tarih sonu gelmemiş bir salgın kaydetmemiştir. Bilimsel gelişmeler bu salgının sonunun yakın olduğuna işaret etmektedir. Bilim dünyası yılın sonuna kadar sonuç alınacağı konusunda hemfikirdir diyebiliriz.

- İstanbul'un son hafta artış trendinin azaldığını ama önümüzdeki haftaların son derece önemli olduğunu söylemek istiyorum.

- Ankara'nın son hafta stabil döneme girdiğini, kontrol altına alındığını söylemek istiyorum. Ankara'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 64.8, yatak doluluk oranı yüzde 52,9. (Yoğun bakım yatak doluluk oranı) İzmir yüzde 72.5, Ankara yüzde 63.23, İstanbul ise yüzde 59.61 olarak görülüyor

- Bütün Türkiye için yatak doluluk oranı yüzde 51,6, yoğun bakım yatak oranımız yüzde 66,3, ventilatör doluluk oranımız yüzde 33,6

- Tedbirleri devam ettirirsek 1 hafta, 10 gün içinde stabilleşen Ankara'nın durumunun aşağı doğru düşeceğini rahatlıkla söyleyebilirim

- Sokağa çıkma gibi bir yasak söz konusu değil. Bilim Kurulu'nun şu an öyle bir önerisi bulunmuyor

- Faz 3 çalışması aşamasında olan 9 aşı var. İngiltere, Almanya ve Çin uygulamayı başlattı. Biz de Sağlık Bakanlığının izniyle Çin Sinovac aşısının Türkiye'deki ilk uygulamasına Hacettepe Üniversitesinde 3 gönüllü sağlık çalışanında başlandı.

- Çin aşısı denemesi 3 gönüllü ile başladı.

- Rusya'da geliştirilen aşıyla ilgili müracaat oldu. Faz 3 için haftaya izin verilebilir.

- Zatürre oranı ne kadar düşerse hayatını kaybeden hasta sayımız o kadar azalır

- (Kovid-19) Virüs mutasyona uğramadı. Laboratuvar ortamında oldu ama ciddi anlamda insan bünyesinde etkisini azaltacak mutasyon söz konusu değil

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