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Bakan Koca, Lübnanlı mevkidaşıyla görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Beyrut'taki patlamaya ilişkin Lübnan Sağlık Bakanı Dr. Hamad Hasan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

DHA05 Ağustos 2020 Çarşamba 19:22 - Güncelleme: 05 Ağustos 2020 Çarşamba 19:22
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Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakan Koca, görüşmede AFAD koordinasyonunda Lübnan'a tıbbi ve insani yardım malzemesi taşıyacak olan uçakla, aynı zamanda koronavirüsle mücadele için gerekli olan ilaç ve malzemenin de gönderileceğini söyledi. Patlamada yaralananların tedavisi için uzman hekim ve cerrahlardan oluşan 20 kişilik ekibin de bugün Lübnan'a gönderileceğini bildiren Koca, Türkiye'nin tüm imkanlarıyla Lübnan'ın yanında olduğunu vurguladı. Lübnan Sağlık Bakanı Hasan ise halkının bu zor günleri birlik ve dayanışma ile aşacağını söyledi ve desteği için Türk halkına ve hükümetine teşekkürlerini iletti.

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