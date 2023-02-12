Bakan Koca: Lütfü beyi 8 kere aradım ulaşamadım

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin yıkıcı etkileri sonrası hızlıca harekete geçildi. Bu kapsamda arama-kurtarma ekiplerinin yanı sıra sağlıkçılarımız da hummalı bir çalışma yürütüyor.

BİLGİLENDİRMEDE BULUNDU



Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgelerindeki son durumla ilgili basın mensuplarına bilgilendirme yaptı.

Depremin ilk anından itibaren bölgede faaliyetlerini yürüten Fahrettin Koca'ya gazeteciler "Hatay Büyükşehir Belediyesi ile bir koordinasyon problemi var mı?" sorusunu sordu.

"LÜTFÜ BEY'İ 8 KERE ARADIM AÇMADI"



Bakan Koca, Hatay Belediye Başkanı'nı 8 kere arayıp ulaşamadığını belirterek, "Ben ilk geldiğim gün saat 2 gibi ancak gelebildim. Geldiğimde ilk aradığım kişilerden biri sayın belediye başkanı olmuştu. Lütfü Beyi hatta 8-9 defa aradım ulaşamamıştım. Ama iki saat sonra kendileriyle koordineye geçtim ve birlikte buradaki sorunları çözmek üzere bir arada olmamız gerektiğini telefona çıkan özel kaleme ifade ettim. 3 saat sonra da koordinasyona gelmiş oldular" açıklamasında bulundu.

"100 YATAKLA SAHRA HASTANESİNİ KURUYORUZ"

"Yurt dışından Türkiye'ye sağlık desteği geldi mi? sorusuna da cevap veren Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı:

"Yurt dışından özellikle sahra hastanelerinin kurulmasıyla ilgili yoğun bir teklif geldi. Bununla ilgili de biz uygun yerleri göstermiş olduk. Mesela buraya Amerika'dan gelen bugün başlandı bir sahra hastanesi kurulumu yapılıyor. Biz de 100 yataklı bir sahra hastanesi kuracak şekilde bir plan yapıldı. Burada hem ameliyatlar yapılıyor olacak hem de laboratuvar hizmetininde verildiği bir sahra hastanesi yapılacak."

"HASTA TRANFERİ AZALDI"

"Bu bölgeden çok sayıda helikopterin Adana ve Mersin Şehir Hastaneleri'ne sevk edildiğini gördük. Diğer şehirlerle ilgili koordinasyon ne durumda?" sorusuna da Bakan şu yanıtı verdi:

Bizim özellikle Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay'da deprem yoğun olarak hissedildiği için hasta transferinin yoğun olduğu iller oldu. Sadece Hatay'dan Adana'ya gönderdiğimiz hasta sayısı 4200'e yükseldi. Ama giderek hasta transferi azalmış oldu.