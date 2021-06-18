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Bakan Koca müjdeyi verdi! Geri sayım başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Aşı programında yer alan 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50'sinin tam doz veya ilk doz aşısı tamamlanmış durumda.' dedi.

18 Haziran 2021 Cuma 14:13 - Güncelleme: 18 Haziran 2021 Cuma 14:49
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Koronavirüsle mücadelede aşılama çalışmaları hız kazandı. Son olarak 35 yaş üstü tüm vatandaşlara aşı randevuları açıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında 18 yaş üstü nüfusun yarısının aşılandığını açıkladı.

Koca Twitter'dan paylaştığı gönderisinde, "Aşı programında yer alan 18 YAŞ ÜSTÜ NÜFUSUN %50'SİNİN tam doz veya ilk doz aşısı tamamlanmış durumda. Program, kısa sürede, beklediğiniz başarıya ulaşacak. Aşısı henüz yapılmayanların sayısında geri sayım başladı" dedi.

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