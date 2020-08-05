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Bakan Koca müjdeyi verdi: Konya Şehir Hastanesi hasta kabulüne ay sonunda başlayacak

Konya Şehir Hastanesine ilişkin açıklamada bulunan Bakan Koca, 'Tüm branşlarda hasta kabulüne tamamen ay sonunda başlayacak.' dedi.

AA05 Ağustos 2020 Çarşamba 17:41 - Güncelleme: 05 Ağustos 2020 Çarşamba 17:41
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Konya Şehir Hastanesine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şunları kaydetti:

"Kovid-19 dışı hastalıkların tedavisiyle ilgilenecek, yatak ve hasta yoğunluğu açısından Konya'daki diğer hastanelerin yükünü azaltacak olan hastane, 838 yataklı ilk etabında tüm branşlarda hasta kabulüne tamamen ay sonunda başlayacak."

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