AA 05 Ağustos 2020 Çarşamba 17:41 - Güncelleme: 05 Ağustos 2020 Çarşamba 17:41

Konya Şehir Hastanesine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şunları kaydetti:

"Kovid-19 dışı hastalıkların tedavisiyle ilgilenecek, yatak ve hasta yoğunluğu açısından Konya'daki diğer hastanelerin yükünü azaltacak olan hastane, 838 yataklı ilk etabında tüm branşlarda hasta kabulüne tamamen ay sonunda başlayacak."