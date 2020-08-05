Konya Şehir Hastanesine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şunları kaydetti:
"Kovid-19 dışı hastalıkların tedavisiyle ilgilenecek, yatak ve hasta yoğunluğu açısından Konya'daki diğer hastanelerin yükünü azaltacak olan hastane, 838 yataklı ilk etabında tüm branşlarda hasta kabulüne tamamen ay sonunda başlayacak."
KONYA ŞEHİR HASTANEMİZ HASTA KABULÜNE başladı. COVID-19 DIŞI hastalıkların tedavisiyle ilgilenecek, yatak ve hasta yoğunluğu açısından Konya’daki diğer hastanelerin yükünü azaltacak olan hastane 838 YATAKLI İLK ETABINDA tüm branşlarda hasta kabulüne tamamen ay sonunda başlayacak. pic.twitter.com/QKhHdplwH4— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 5, 2020