Bakan Koca, Nurdağı ve İslahiye'deki depremzedeleri uyardı: Şebeke suyunu içmeyin

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep'te açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

Bugün Osmaniye, Nurdağı ve Islahiye'de çalışmaları yerinde inceledik. 6 Şubat ve sonrasında birbirini izleyen depremler sebebiyle İslahiye'de 1.347, Nurdağı'nda 2.170 vatandaşımız hayatını kaybetti. Gaziantep genelinde can kayıplarımız 3.897'ye ulaştı. Osmaniye'de 993 hayat kaybettik.

Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbimiz yakınlarına sabır, metanet versin. Yaralılarımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Bizler, savaşta, afetler karşısında, gücünü birleştirmiş, şartlara teslim olmamış bir büyük milletiz. Biliyor ve inanıyoruz: Bugünlerin üstesinden geleceğiz. Deprem 11 ilimizde 13,5 Milyon insanımızı o şiddetiyle bir anda etkiledi, fakat aynı anda 70 ilimizde bütün insanlık duygularını da harekete geçirdi. Deprem toprakta yarılmalar meydana getirdi ama diğer 70 ilimizi alıp, 11 afet şehrine adeta komşu yaptı. Devletimizin tüm kurumları büyük devlet ne demektir, bunun tarihi cevabını vermek için yarıştı. Bu böyle devam edecek. Müsterih olalım. Her yeni günün akşamında acımız daha çok teselli bulmuş, darlığın yerini varlık almış olacak.

Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin A ve B blokları ile Nurdağı Devlet Hastanemiz ağır hasarlıdır.

"Büyük devlet ne demektir?" Bunun tarihi cevabını vermek için yarıştı. Bu böyle devam edecek.

NURDAĞI VE İSLAHİYE'DE ŞEBEKE SUYU İÇİLMEMELİ

Özellikle İslahiye ve Nurdağı'nda su klorlama çalışmaları ilk günden itibaren düzenli olarak yapılmaktadır. Su örnekleri analiz edilmektedir. İslahiye ve Nurdağı'nda şebeke suyunu içmeyin.

İslahiye ve Nurdağı'nda birer çadır eczane açılmıştır. Ayrıca sahra hastanelerimizde, müdahale çadırlarımızda eczane hizmeti verilmektedir.

Bir afet karşısında topluma ve kurumlara düşen ödevlerin kati görevlerin listesi tutulamaz. Yapılanlar gurur vesilesi olamaz. Verdiğim bilgiler devletin mustarip her ferdiyle yekvücut olduğunun kısmi bir ifadesidir.