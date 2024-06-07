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Bakan Koca: Onaylı randevu, sağlık hizmeti almada yeni bir döneme geçiş oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Koordinasyon Kurulu toplantısında randevu sadakati, kapasite artışı ve MHRS gibi konuların ele alındığı belirterek, 'Randevu sadakati her geçen gün artıyor, kapasite artışına yönelik çalışmalarımız sürüyor. Görüyoruz ki onaylı randevu dönemine geçiş, sağlık hizmeti almada tam olarak yeni bir döneme geçiş oldu.' ifadelerini kullandı.

AA7 Haziran 2024 Cuma 23:01 - Güncelleme:
Bakan Koca: Onaylı randevu, sağlık hizmeti almada yeni bir döneme geçiş oldu
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Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sağlık Koordinasyon Kurulu'nun yeni toplantısını Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi için yaptıklarını bildirdi.

Paylaşımında toplantıda ele alınan konulara değinen Koca, şunları kaydetti:

"Toplantının Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile ilgili kısmında gündemimiz randevu sadakati ve kapasite artışı, görüntüleme ve ameliyathane verimliliği oldu. Toplantının Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile ilgili kısmında ise MHRS konusunun yanı sıra görüntüleme verimliliği ile birlikte fizik alana ilişkin durumu değerlendirdik.

Randevu sadakati her geçen gün artıyor, kapasite artışına yönelik çalışmalarımız sürüyor. Görüyoruz ki onaylı randevu dönemine geçiş, sağlık hizmeti almada tam olarak yeni bir döneme geçiş oldu. Ülke genelinde elde ettiğimiz sonuçları yakında kamuoyu ile paylaşacağız."

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