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Bakan Koca, Onaylı Randevu Sistemi'nin değerlendirildiği toplantıya katıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde Onaylı Randevu Sistemi'nin değerlendirildiği toplantıya katıldı.

AA13 Haziran 2024 Perşembe 23:50 - Güncelleme:
Bakan Koca, Onaylı Randevu Sistemi'nin değerlendirildiği toplantıya katıldı
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Bakan Koca, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Sağlık Koordinasyon Kurulu ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde toplandıklarını belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Başhekimlerimiz, eğitim ve klinik sorumlusu hekimlerimizle Onaylı Randevu döneminde şu an için ulaşılan sonuçları ve yeni durumu değerlendirdik. İstanbul'daki en büyük hastanemiz olan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi örneğinde, Onaylı Randevu uygulamasının daha başlangıç aşamasında bile çok önemli sonuçlar ortaya koyduğu görülüyor."

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