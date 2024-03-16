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Bakan Koca: Önümüzdeki bir yıl içerisinde bu hastanemizi bitirmek istiyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapımı devam eden Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binasına ilişkin, 'İçinde 12 ameliyathanesi ve 63 yoğun bakımı olan bir hastane olacak. Önümüzdeki bir yıl içerisinde hızla bu hastanemizi bitirmek istiyoruz.' dedi.

AA16 Mart 2024 Cumartesi 18:18 - Güncelleme:
Bakan Koca: Önümüzdeki bir yıl içerisinde bu hastanemizi bitirmek istiyoruz
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Bakan Koca, Sultangazi Şehit Eyüp Gönen Caddesi'nde esnafı ziyaret etti. Ardından Sezai Karakoç Gençlik Spor ve Engelliler Merkezi'nin açılışını yapan Koca merkezi gezerek çocuklarla fotoğraf çektirdi.

Koca, daha sonra Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binası inşaatında incelemelerde bulundu.

Burada açıklama yapan Koca, binanın 54 bin metrekare kapalı alana sahip olduğunu ve gelecek ay içinde yapım ihalesinin gerçekleştirileceğini söyledi.

Söz konusu ek binayı Sultangazi için çok büyük ihtiyaç olarak gördüklerini ve onkoloji hastanesi olarak planladıklarını ifade eden Koca, şunları kaydetti:

"Burada onkolojiyle ilgili bütün teknik altyapıların yeterli olduğu ve özellikle hem Linac hem kemik iliği nakli hem de brakiterapinin de yapıldığı bir onkoloji hastanesi olacak. İçinde 12 ameliyathanesi ve 63 yoğun bakımı olan bir hastane olacak. Önümüzdeki bir yıl içerisinde hızla bu hastanemizi bitirmek istiyoruz. Bununla ilgili yatırım ödeneğini de maliyetini de aralık ayının son günlerinde bütçemizden Valiliğe aktardık ve bir milyara yakın aktarım yapıldı. İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı üzerinden gelecek ay ihalesini yapmış olacağız."

YAN DAL UZMANLIĞINDA DÜZENLEME

Bakan Koca, yan dal mecburi hizmetle ilgili düzenleme yaptıklarını da ifade ederek, "Özellikle ana dal uzmanlığının ardından yan dal uzmanlığını kazandıktan hemen sonra başlayabilmeyi ve devamında olan mecburi hizmetle ilgili sorumluluk taşımamayı, bu mecburi hizmetin kaldırıldığı bir düzenleme önümüzdeki 1-2 ay içerisinde Meclis açıldığında gündeme gelmiş olur." diye konuştu.

Şu an yan dal uzmanlığı kazanıldığı takdirde mecburi hizmetin yarısı tamamlandıktan sonra başlanabildiğini anlatan Koca, hayata geçirmek istedikleri düzenlemeyle yan dal uzmanlığına ana dal uzmanlığından sonra başlanabileceğini ve sonrası için kalan mecburi hizmetin kaldırılacağını ifade etti.

Bakan Koca'ya programlarında Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun eşlik etti.

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