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Bakan Koca paylaştı: Bayram kıyafetleri tamam mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kurban Bayramı için uyarılarda bulundu. Bakan Koca, 'Bayram kıyafetleri tamam mı?' yazılı maske fotoğrafı paylaşarak, bayramda maskenin önemine dikkat çekti.

DHA31 Temmuz 2020 Cuma 13:26 - Güncelleme: 31 Temmuz 2020 Cuma 13:26
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Bakan Koca, Kurban Bayramı'nın ilk günü maske mesajı verdi. Koca, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemede 3 önemli kuraldan birisi olan maskenin fotoğrafını, 'Bayram kıyafetleri tamam mı?' notuyla Twitter hesabında paylaştı. Koca, böylece bayram boyunca kalabalıklarda ve ziyaretlerde maske takmanın önemine dikkat çekti.

'BAYRAMI İZLEYEN GÜNLERİMİZ İYİ OLSUN'

Bakan Koca, Twitter'da başka bir paylaşımında ise vatandaşların bayramını kutlayarak, "Ülkemize ve insanlığa hayırlar getirmesini, kardeşlik duygularımızı güçlendirmesini dilediğimiz Kurban Bayramımız mübarek olsun. Önümüzdeki günlerin huzurlu ve sağlıklı olması için salgın hastalığa karşı alınması gereken tedbirleri alalım. Bayramı izleyen günlerimiz de iyi olsun" ifadelerini kullandı.

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