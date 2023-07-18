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Bakan Koca paylaştı: Dev proje tüm engellemelere rağmen hızla yükseliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz yıllarda yapımı engellenmeye çalışılan Trabzon Şehir Hastanesi'ne ilişkin ilişkin bilgi verdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Koca, 'Trabzon Şehir Hastanesi'nin yapımı hızla devam ediyor.' dedi.

AA18 Temmuz 2023 Salı 18:00 - Güncelleme:
Bakan Koca paylaştı: Dev proje tüm engellemelere rağmen hızla yükseliyor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'hayalim' dediği şehir hastanelerine bir yenisi daha ekleniyor. Trabzon'da inşa edilen hastanede, son teknoloji ürünü cihazlar kullanılıyor.

HIZLA YÜKSELİYOR

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yapımı devam eden Trabzon Şehir Hastanesine ilişkin bir paylaşım yaptı.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşımda, hastanenin prototipini içeren görüntülere yer vererek, "Trabzon Şehir Hastanesi'nin yapımı hızla devam ediyor. 275 bin metrekare inşaat alanı üzerine kurulan hastane, 236'sı yoğun bakıma ait olmak üzere 900 yataklı olarak, 33 ameliyathane ve 300 poliklinik içerecek şekilde hizmete hazırlanıyor." ifadelerini kullandı.

ENGELLEME GİRİŞİMİNE MARUZ KALMIŞTI

Öte yandan inşaatı süren Trabzon Şehir Hastanesi'yle ilgili geçtiğimiz yıllarda engelleme girişimi yaşanmıştı.

Deniz üzerine inşa edilen hastanenin yapımının durdurulması için Trabzon Şehir Plancıları Odası hamle yapmıştı.

Oda, Trabzon Şehir Hastanesi inşaatına yönelik yürütmeyi durdurma ve iptal davası açmıştı.

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