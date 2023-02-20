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Bakan Koca, Reyhanlı'da tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Reyhanlı Devlet Hastanesi'nde tedavi gören depremzedeleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

AA20 Şubat 2023 Pazartesi 01:04 - Güncelleme:
Bakan Koca, Reyhanlı'da tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti
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Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Devlet Hastanesinde tedavi gören vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Depremde sahaya koşan sağlık çalışanı arkadaşlarımızla sohbet ettik. Onlara sonsuz teşekkür! Bugünlerde binlerce kez duysak yine duymak isteyeceğimiz söz: İyiyim!" değerlendirmesinde bulundu.

Ziyarete ilişkin görüntüler de paylaşan Koca, hastanede tedavi gören depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sağlık çalışanları ve hekimlerin olağanüstü bir gayret göstererek yüreklerini ortaya koyduklarını ve depremden hemen sonra alanda bulunma çabası içinde olduklarını belirten Koca, bunun çok önemli olduğunu kaydetti.

Koca, depremin ilk gününden bu yana sağlık alanındaki ihtiyaçların artık farklılaştığını aktararak, "Rabbim zorluklarımızı kolaylaştırır inşallah." ifadesini kullandı ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

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