Bakan Koca risk haritasını paylaştı

29 Mart 2021 Pazartesi 20:13 - Güncelleme: 29 Mart 2021 Pazartesi 20:30

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, illerin son durumunu gösteren Türkiye Kovid-19 risk haritasını paylaştı.

Koca, "Virüs gücünü kaybetmiş değil. Bu haritayı maviye çevirmek elimizde. Aşı programı, toplum bağışıklığını sağlayana kadar mücadele etmeliyiz. Zor olanı aştık, kolay olanı kaybetmeyelim." ifadesini kullandı.

Güncellenen risk haritasına göre; Ankara, İstanbul ve İzmir'in aralarında bulunduğu 58 şehir, çok yüksek risk grubunu içeren kırmızı kategoride yer aldı. Düşük risk kategorisindeki Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Hakkari, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı ve Iğdır'ın haritadaki rengi değişti. Yeni haritaya göre, yalnızca Şırnak'ın rengi düşük riski temsil eden mavide kaldı. Ağrı, Kars, Bingöl, Tunceli, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Kırşehir, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli, Manisa Kovid-19'da yüksek riskli iller oldu.

Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre, Türkiye genelinde düşük riskli (mavi) kategoride yer alan tek il Şırnak oldu.

Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre İstanbul, Ankara ve İzmir çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride yer aldı.