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Bakan Koca: Sahra hastanesi hizmetleri için uygun yer tespiti çalışmaları tamamlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'ye ulaşan ekiplerin sahra hastanesi hizmetleri için uygun yer tespiti çalışmalarını tamamladığını bildirdi.

AA29 Kasım 2023 Çarşamba 11:43 - Güncelleme:
Bakan Koca: Sahra hastanesi hizmetleri için uygun yer tespiti çalışmaları tamamlandı
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Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze'ye ulaşan ekiplerimiz sahra hastanesi hizmetleri için uygun yer tespiti çalışmalarını tamamladılar. Bundan sonraki süreçte sağlık hizmetlerini, yaralı ve hasta Filistin halkına yerinde planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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