Bakan Koca açıkladı! Son 1 haftada pnömonili hasta sayısı oranı en çok azalan illerimiz...

25 Temmuz 2020 Cumartesi 20:06 - Güncelleme: 25 Temmuz 2020 Cumartesi 20:18

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Son 24 saatte 921 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, 16 kişi yaşamını yitirdi. 43 bin 312 koronavirüs testi yapıldı. Bugün 1103 kişi Kovid-19'u yendi.

Böylece Türkiye'de 4 milyon 532 bin 672 Kovid-19 testi yapıldı. Vaka sayısı 225 bin 173'e yükseldi. 5 bin 596 kişi vefat etti. İyileşenlerin sayısı ise 208 bin 477'ye yükseldi.

Son 1 haftada PNÖMONİLİ hasta sayısı ORANI en çok azalan illerimiz: Artvin, Muş, Denizli, Düzce, Erzurum. En çok artan illerimiz: Isparta, Kocaeli, Mardin, Karaman. Sebebi ne olursan olsun, başkalarının ihmali, tedbirlerin terkine gerekçe kabul edilmemeli. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/tc4p7wA4Nr — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 25, 2020

Pnömonili hasta sayısının en çok arttığı ve azaldığı iller açıklandı

Sağlık Bakanı Koca açıklamasında, "Son 1 haftada Pnömonili hasta sayısı oranı en çok azalan illerimiz: Artvin, Muş, Denizli, Düzce, Erzurum. En çok artan illerimiz: Isparta, Kocaeli, Mardin, Karaman. Sebebi ne olursa olsun, başkalarının ihmali, tedbirlerin terkine gerekçe kabul edilmemeli" ifadelerini kullandı.