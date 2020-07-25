Bakan Koca açıkladı! Son 1 haftada pnömonili hasta sayısı oranı en çok azalan illerimiz...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.
Son 24 saatte 921 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, 16 kişi yaşamını yitirdi. 43 bin 312 koronavirüs testi yapıldı. Bugün 1103 kişi Kovid-19'u yendi.
Böylece Türkiye'de 4 milyon 532 bin 672 Kovid-19 testi yapıldı. Vaka sayısı 225 bin 173'e yükseldi. 5 bin 596 kişi vefat etti. İyileşenlerin sayısı ise 208 bin 477'ye yükseldi.
Son 1 haftada PNÖMONİLİ hasta sayısı ORANI en çok azalan illerimiz: Artvin, Muş, Denizli, Düzce, Erzurum. En çok artan illerimiz: Isparta, Kocaeli, Mardin, Karaman. Sebebi ne olursan olsun, başkalarının ihmali, tedbirlerin terkine gerekçe kabul edilmemeli. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/tc4p7wA4Nr— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 25, 2020
Sağlık Bakanı Koca açıklamasında, "Son 1 haftada Pnömonili hasta sayısı oranı en çok azalan illerimiz: Artvin, Muş, Denizli, Düzce, Erzurum. En çok artan illerimiz: Isparta, Kocaeli, Mardin, Karaman. Sebebi ne olursa olsun, başkalarının ihmali, tedbirlerin terkine gerekçe kabul edilmemeli" ifadelerini kullandı.