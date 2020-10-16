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Bakan Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var

Bakan Koca, son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi olduğunu söyledi.

16 Ekim 2020 Cuma 11:40 - Güncelleme: 16 Ekim 2020 Cuma 12:19
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurum Valiliğini ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Koronavirüs salgınına karşı 7 aydır gecesiz gündüzsüz bir mücadele veriyoruz. Güçlü sağlık altyapımız, nitelikli ve fedakar sağlık çalışanlarımız, güçlü kamu kaynaklarımız sayesinde dünyadaki birçok ülkenin aksine bu felakete karşı direncimizi koruduk." ifadelerini kullandı. 

"En gelişmiş ülkelerde bile sağlık sistemi kapasitelerinin ve üretimin yeterli gelmediğine şahit olduk." diyen  Bakan Koca, "Oysa bizler ilk günden beri yerli üreticilerimizle maskeden koruyucu malzemeye, ilaçtan solunum cihazına kadar her türlü tedariğimizi kendimiz sağlayabildik. Ülke içinde ihtiyaçlarımızı karşıladığımız gibi 150'den fazla ülkeye bu sıkıntılı günlerde yardım eli uzattık. Sağlık sistemimiz başarılı bir sınav verdi." şeklinde konuştu.

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