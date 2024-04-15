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Bakan Koca sosyal medya hesabından duyurdu: Prof. Dr. Sezer Hatemi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sezer Hatemi'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

AA15 Nisan 2024 Pazartesi 21:27 - Güncelleme:
Bakan Koca sosyal medya hesabından duyurdu: Prof. Dr. Sezer Hatemi hayatını kaybetti
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Bakan Koca, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, ihtisas dönemi hocalarından Prof. Dr. Sezer Hatemi'nin vefatını üzüntüyle öğrendiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kendisine Allah'tan rahmet, başta eşi Prof. Dr. Hüsrev Hatemi ve yakınları olmak üzere, sevenlerine, hekim camiamıza başsağlığı diliyorum. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olan Prof. Sezer hocamız, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Pediatrik Endokrinoloji Bölümü'nün kurucusuydu. Öğrencileri onu daima saygıyla anacak."

Prof. Dr. Sezer Hatemi'nin Eşi Prof. Dr. Hüsrev Hatemi 2023 Necip Fazıl Saygı Ödülü'nü almıştı

İhtisas alanı olan hekimlikteki araştırma ve incelemeleriyle önemli bir konuma sahip olmakla birlikte, edebiyatımıza nevi şahsına münhasır bir ses ve renk getiren şiirleri, denemeleri, hatıra kitapları, sohbetleri ve yetiştirdiği talebeleriyle medeniyet dünyamızda unutulmaz bir yer edinmesi sebebiyle Necip Fazıl Saygı Ödülü'ne layık görülmüştür.

Necip Fazıl'ın mıknatıs gibi olduğunu belirten 2023 Necip Fazıl Saygı Ödülü sahibi Hüsrev Hatemi, "TürkMedya'nın Necip Fazıl Ödülleri tesis etmesi, çok etkili olmuş bir yazarı unutturmamak gibi önemli bir gayeye yönelik çok olumlu bir davranıştır. Bu ödüllerin yıllar boyu devam etmesini dilerim. Bu ödüllerden birinin de bana verilmesi ömrümün son devrinde bana da mutluluk sebebi olmuştur." demişti.

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