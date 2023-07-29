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Bakan Koca sosyal medyadan duyurdu: Yeni yönetmelik yürürlüğe girdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik'in, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini açıkladı.

IHA29 Temmuz 2023 Cumartesi 20:08 - Güncelleme:
Bakan Koca sosyal medyadan duyurdu: Yeni yönetmelik yürürlüğe girdi
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Sağlık Bakanlığınca hazırlanan Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle, sağlık hizmetlerinde tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerine ilişkin temel ilke ve ölçütler belirlendi, bu faaliyetlerin denetlenmesi ve uygulanacak yaptırımlara ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. Yönetmeliğe göre, sağlık hizmet sunumunda örtülü veya açık reklam yapılması ve yaptırılması yasak olacak. Tanıtım ve bilgilendirmelerde, genel ahlaka, tıbbi deontoloji ve meslek etiği kurallarına uyulması zorunlu olacak. Sağlık hizmet sunumuyla ilgili bilgilendirmeler, sadece konusunda hukuken yetkili sağlık meslek mensupları tarafından yapılacak.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetlerini düzenlemek ve disipline etmek, bu alanda ilgili paydaşlarla etkin bir koordinasyon ve işbirliği sağlamak amacıyla Bakanlığımızca hazırlanan 'Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik' 29.07.2023 tarihli ve 32263 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir."

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