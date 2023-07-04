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  • Bakan Koca'dan algı operasyonuna cevap: Suriyeli sağlıkçıların giderlerini AB fonları ödüyor
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Bakan Koca'dan algı operasyonuna cevap: Suriyeli sağlıkçıların giderlerini AB fonları ödüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 bin Suriyeli istihdam edilmesi iddialarına cevap verdi. Bakan Koca, 'İki yıl önce yapılmış açıklamanın bugün istihdam edilmiş gibi gündeme getirilmesi manidar. Göçmen Sağlığı Merkezleri'ndeki çalışanları Suriyelilerden seçerek, geçici süreyle sözleşmeli istihdam ediyoruz. O parayı da AB fonlarından ödüyoruz' dedi.

4 Temmuz 2023 Salı 12:02 - Güncelleme:
Bakan Koca'dan algı operasyonuna cevap: Suriyeli sağlıkçıların giderlerini AB fonları ödüyor
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını cevapladı.

4 bin Suriyeli sağlıkçının istihdam edilmesi durumunun yeniden gündem yapıldığını hatırlatan Bakan Koca, konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Bundan iki yıl önce göç ve sağlık konulu uluslararası bir toplantıdaki sözlerim çarpıtılarak servis edilmiştir. Yabancı misyonlara bilgi vermek üzere, göçmen sağlığıyla ilgili ne yapılması gerektiğini anlattığımız bir konuşmaydı. Biliyorsunuz Göçmen Sağlığı Merkezlerindeki giderler, Avrupa Birliği fonlarından karşılanıyor. Ve Göçmen Sağlığı Merkezleri sadece yabancılara yani ağırlıklı Suriyelilere hizmet ediyor. Çalışanları da biz bir eğitimden geçirerek, Suriyeli vatandaşlardan seçerek, orada geçici süreyle sözleşmeli istihdam ediyoruz. Ve o parayı da Avrupa Birliği fonlarından ödüyoruz.

Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kaynaklarından, Suriyeli çalışan herhangi bir doktor veya hemşireye herhangi bir ücret ödenmesi söz konusu dahi değil. Üstelik biz Suriyeli olan sağlık çalışanıyla, göçmenlere sağlık hizmeti vererek üzerimizdeki yükü hafifletmiş oluyoruz. Avrupa Birliği fonundan da bunun giderlerini karşılıyoruz. Bu da yabancılara, Avrupa Birliği misyonlarına özellikle anlatılmaya çalışıldı. Bizim üzerimizdeki bu yükü, sağlık hizmetini bu şekilde yaparak, sistemi iyileştirdiğimizi anlatıyoruz. İki yıl önce yapılmış bir açıklamanın sanki 4 bin Suriye'li sağlıkçının bugün istihdam edilmiş gibi gündeme getirilmesi de manidar. Onu da sizlerin yorumuna bırakıyorum."

YERLİ AŞI ÜRETİMİ

Bakan Koca, "Hıfzıssıhha merkezimiz şu an inşaat halinde. İlk etabı bitti, ikinci etabı devam ediyor. Bittiğinde, bugün kullandığımız tüm aşıların yüzde 86'sı yerli üretilir hale gelecek. Şu an Hepatit-A, suçiçeği ve kuduz aşılarını, teknoloji transferiyle yerlileştiriyoruz. Önemli bir aşamaya geldik, bitmek üzere. Hıfzısıhha merkezimiz de tamamlanıp devreye girdiğinde aşıda yerlileşme oranımız hızla yükselecek. Türkiye yıllar sonra yeniden aşı üretebileceğini Turkovac ile gösterdi. Devamı bağışıklama programındaki aşıları üreterek gelecek" dedi.

"KIZAMIK SALGINI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Kızamık salgını iddialarıyla ilgili bilgi veren Koca, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir salgın durumu söz konusu değil, kontrol altında. Tespit edilen tüm vakalar için gerekli tedaviler uygulanıyor. Ayrıca filyasyon çalışmaları son derece sıkı şekilde yapılıyor. Şu an göç nedeniyle birçok ülkede kızamığın arttığını biliyoruz. Bizde de bölgesel, İstanbul ağırlıklı olmak üzere vakalar var. Vakaların yüzde seksen altısı İstanbul'da. Ama dediğim gibi kontrol altında. Mobil sağlık ekiplerimizle takibini yapıyoruz. Vatandaşımızın hızla, eksik veya hiç aşısı yapılmayan çocuğu varsa yaptırmasını özellikle öneriyoruz. Biz 3 doz aşıyı bu dönemde önemsiyoruz. ilk iki doz 9 ve 12. aylarda , üçüncü doz ise dört yaşında yapılmalı. Aile hekimlerimiz başta olmak üzere, mobil ekiplerimizle de yaygın aşılamayı sürdürüyoruz."

  • Suriyeli sağlık çalışanları
  • göçmen sağlığı merkezleri
  • Fahrettin Koca

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