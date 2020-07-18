Bakan Koca, Survivor finalindeki videoyu paylaşarak uyardı

18 Temmuz 2020 Cumartesi 08:15 - Güncelleme: 18 Temmuz 2020 Cumartesi 08:15

Koca, tepkilerin haklı olduğunu belirterek, "SURVIVOR 2020 FİNAL programında, COVID-19 tedbirlerine uyulmaması tepkilere yol açtı. Tepkiler haklı. Düğün yeri, pazar yeri, dolmuş yeri uyarılarına show amaçlı ortamlar çok daha fazla dâhil. Tedbirlere uymayan hayranlarla ünlüler, gözden biraz izole olmalı" dedi.

SURVIVOR 2020 FİNAL programında, COVID-19 tedbirlerine uyulmaması tepkilere yol açtı. Tepkiler haklı. Düğün yeri, pazar yeri, dolmuş yeri uyarılarına show amaçlı ortamlar çok daha fazla dâhil. Tedbirlere uymayan hayranlarla ünlüler, gözden biraz izole olmalı. pic.twitter.com/ebTZlcsLSQ — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 17, 2020

ACUN'DAN CEVAP GELDİ

Acun Ilıcalı, Bakan Koca'nın twetini alıntıyarak, "Sayın Bakanım, canlı yayında istenmeden oluşan bir durum oldu. Bundan sonra dikkat edeceğimizden şüpheniz olmasın" dedi.