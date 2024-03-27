Bakan Koca, trafiği açan motosiklet sürücüsünün görüntüsünü paylaştı

Bakan Koca, motosiklet sürücüsünün örnek davranışını gösteren görüntülere yönelik paylaşımına, "Tekrar tekrar görmek istediğimiz anlar. Seyir halindeki ambulansı gören motosiklet sürücüsü, ambulansın önüne geçerek trafiği fermuar yöntemiyle açtı. Tüm Türkiye'nin, benzerlerine daima tanık olmak isteyeceği olay Bursa'da yaşandı." notunu düştü.
Tekrar tekrar görmek istediğimiz anlar! Seyir halindeki ambulansı gören motosiklet sürücüsü, ambulansın önüne geçerek trafiği fermuar yöntemiyle açtı. Tüm Türkiye'nin, benzerlerine daima tanık olmak isteyeceği olay Bursa'da yaşandı. pic.twitter.com/CrAzFsUgxG— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 27, 2024