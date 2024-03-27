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Bakan Koca, trafiği açan motosiklet sürücüsünün görüntüsünü paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa'da ambulansın geçişi için trafiği açan motosiklet sürücüsünün görüntülerine sosyal medya hesabında yer verdi.

AA27 Mart 2024 Çarşamba 20:50 - Güncelleme:
Bakan Koca, trafiği açan motosiklet sürücüsünün görüntüsünü paylaştı
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Bakan Koca, motosiklet sürücüsünün örnek davranışını gösteren görüntülere yönelik paylaşımına, "Tekrar tekrar görmek istediğimiz anlar. Seyir halindeki ambulansı gören motosiklet sürücüsü, ambulansın önüne geçerek trafiği fermuar yöntemiyle açtı. Tüm Türkiye'nin, benzerlerine daima tanık olmak isteyeceği olay Bursa'da yaşandı." notunu düştü.

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