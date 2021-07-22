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Bakan Koca vaka sayısı en çok artan illeri açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık koronavirüs vaka sayısının yer aldığı haritayı paylaştı. Koca, 'Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Siirt, Giresun, Bingöl, Diyarbakır ve Kırıkkale.' dedi.

22 Temmuz 2021 Perşembe 19:49 - Güncelleme: 22 Temmuz 2021 Perşembe 19:58
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10-16 Temmuz arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 75,12, Ankara'da 57,95, İzmir'de 24,46 oldu.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

'İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı programını ne kadar kısa sürede tamamlayabilirsek o kadar kısa sürede salgın gündemi dışında kalırız.

Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Siirt, Giresun, Bingöl, Diyarbakır ve Kırıkkale. Aşı İle Toplumsal bağışıklık elde edilene kadar tedbirlere uymak zorundayız. Sevdiklerinizi tehlikeye atmayın.'

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