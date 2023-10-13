Bakan Koca, yabancı uyruklu doktor çalıştırıldığı iddiasını yalanladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkede hekimlik yapanların Türkiye vatandaşı olması gerektiğine vurgu yaptı. Yabancı uyruklu bir kişinin hekimlik yaptığı iddialarının dayanıksız olduğunu belirten Bakan Koca, "Adı verilen ve bu eski iddiaya yeni bir dayanak olarak gösterilen hekim de Türk vatandaşıdır. 13 Temmuz 2021'te Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuş, 2 Ağustos 2021'de ise diploması tescil edilmiştir. 100. dönem DHY listesine dahil edilerek kuraya alınmıştır. Kura sonucunda görev yerine yerleşmiş, 5 Eylül 2021 tarihinde göreve başlamış ve mecburi hizmetini tamamlamıştır. Türkiye, vatandaşı olmayan tek hekimi bile çalıştırmıyor" ifadelerine yer verdi.