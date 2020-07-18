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Bakan Koca en çok vaka gören illeri açıkladı! Yeni vaka sayımız azaldı mı?

Bakan Koca '1.000'in üstünde gerçekleştiği en son güne kıyasla, yeni vaka sayımız, bugün 90 azaldı' dedi.

18 Temmuz 2020 Cumartesi 20:12 - Güncelleme: 18 Temmuz 2020 Cumartesi 20:26
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Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 17 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 475’e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 17 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 475’e yükseldi. Bugün toplam 40 bin 943 test yapılırken, 918 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 218 bin 717 oldu. Bugün bin 179 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 200 bin 013’e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 394, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise bin 231 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “1.000’in üstünde gerçekleştiği en son güne kıyasla, yeni vaka sayımız, bugün 90 azaldı. Son 3 günde en çok vaka görülen beş ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Diyarbakır. En az vaka görülen beş ilimiz: Artvin, Tunceli, Bayburt, Kırklareli, Bartın” ifadelerini kullandı.

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