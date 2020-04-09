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Bakan Koca açıkladı: Hayatını kaybedenlerin sayısı 908'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9 Nisan günü itibari ile son 24 saatte koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, yeni tip koronavirüs tedavisi gören hastalardan 296'sının daha şifa bulduğunu belirtti.

09 Nisan 2020 Perşembe 19:21 - Güncelleme: 09 Nisan 2020 Perşembe 19:43
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel Twitter hesabında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki son 24 saatine ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Koca yaptığı açıklamada: "Hastalarımızdan 296’sı daha şifa buldu. Taburcu olan toplam hasta sayımız 2.142’ye ulaştı. Günlük 30.000 test hedefimize ulaşmak üzereyiz. Artan test sayımıza rağmen vaka artış hızı düşme eğiliminde. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Evde kalalım." ifadelerini kullandı.

Toplam vaka sayısı 42 bin 282'ye, can kaybı ise 908'e ulaştı.

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