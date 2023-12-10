Bakan Koca: Zonguldak'ta heyelan sonucu yaralanan 23 yaralının 17'si taburcu edildi, 6'sının tedavisi sürüyor

Bakan Koca, Zonguldak'ta meydana gelen heyelana ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zonguldak merkezde heyelan sonrası meydana gelen göçükte olaydan 25 kişi etkilenmiş olup, kaybolan 2 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştır. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve başta olaydan etkilenenler olmak üzere Zonguldak halkına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Olaydan etkilenen 23 kişi ambulanslarla hastaneye nakledilmiş, 17'si tedavileri tamamlanarak taburcu edilmiş, 6'sının ise tedavisi devam etmektedir. Genel durumları iyidir. Göçük olayının hemen akabinde 22 adet ambulans, 2 UMKE timi ile toplam 75 sağlık personeli görevlendirilmiştir" ifadelerini kullandı.