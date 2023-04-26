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Bakan Koca'dan 'Ankara Sincan Devlet Hastanesi' paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Ankara Sincan Devlet Hastanesini ziyaret ettiği görüntüleri paylaştı.

IHA26 Nisan 2023 Çarşamba 22:58 - Güncelleme:
Bakan Koca'dan 'Ankara Sincan Devlet Hastanesi' paylaşımı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Sincan Devlet Hastanesini ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından, "2 ay önce açılan Ankara Sincan Devlet Hastanesinde tedavi gören vatandaşlarımızı, hastanede görev yapan arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Sincan Devlet Hastanesi sağlıkta en ileri yatırımlardan biri, hasta memnuniyeti yüksek. 480 yataklı. Bir günde bakılan hasta sayısı 7 bin" ifadelerini kullandı.

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