Bakan Koca'dan 'Ankara Sincan Devlet Hastanesi' paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Sincan Devlet Hastanesini ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından, "2 ay önce açılan Ankara Sincan Devlet Hastanesinde tedavi gören vatandaşlarımızı, hastanede görev yapan arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Sincan Devlet Hastanesi sağlıkta en ileri yatırımlardan biri, hasta memnuniyeti yüksek. 480 yataklı. Bir günde bakılan hasta sayısı 7 bin" ifadelerini kullandı.