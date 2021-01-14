İSTANBUL 6°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ocak 2021 Perşembe / 30 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3653
  • EURO
    8,9688
  • ALTIN
    437.411
  • BIST100
    1546.6
Güncel

Bakan Koca'dan siyasilere aşı daveti

Bakan Koca:'Mecliste temsil edilen siyasi parti genel başkanlarını, Anayasa Mahkemesi Başkanımızı, Meclis Başkanımızı arayarak aşı olmaya davet ettim'

AA14 Ocak 2021 Perşembe 23:33 - Güncelleme: 14 Ocak 2021 Perşembe 23:45
ABONE OL

 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı Olmayı Teşvik Programı" kapsamında Mecliste temsil edilen tüm siyasi parti genel başkanlarını, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u arayarak aşı olmaya davet ettiğini bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı Aşı Olmayı Teşvik Programı kapsamında mecliste temsil edilen tüm siyasi parti genel başkanlarını, Anayasa Mahkemesi Başkanımızı ve Meclis Başkanımızı arayarak aşı olmaya davet ettim. Kendilerine gösterdikleri nezaket için teşekkür ediyorum."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.