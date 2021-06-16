İSTANBUL 20°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Haziran 2021 Çarşamba / 6 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5416
  • EURO
    10,366
  • ALTIN
    510.703
  • BIST100
    1435.41
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Koca'dan aşı yapmaktan yorgun düşen hemşireye teşekkür
Güncel

Bakan Koca'dan aşı yapmaktan yorgun düşen hemşireye teşekkür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de gün boyu Covid-19 aşısı yaptıktan sonra 'Bu kız bugün 224 kişiye aşı yaptı' mesajı ile fotoğrafını paylaşan Sabire Elen'e, 'Aşı yapan ellerinize sağlık. Bu fedakârlıklar unutulmayacak' diyerek, teşekkür etti.

DHA16 Haziran 2021 Çarşamba 17:06 - Güncelleme: 16 Haziran 2021 Çarşamba 17:07
ABONE OL

İzmir'de semt polikliniğinde görevli hemşire Sabire Elen, rekor doz aşılamanın yapıldığı dün, Twitter hesabından, "Bu kız bugün 224 kişiye aşı yaptı" mesajı ile yorgun halde çekilen fotoğrafını paylaştı.

Elen ardından, "Oturduğum yerdeki semt polikliniğine görevlendirildim. Bugün de bilmem kaç kişiye aşı yaptığım için şu an herkesin yüzü tanıdık geliyor. Hatta biraz önce trafikteki aracın birisi korna basıp bana el salladı. Muhtemelen bugün aşıladığım kişilerden biriydi. Ünlü oldum galiba" paylaşımında bulundu.

Bakan Koca, hemşire Elen'in mesajlarını paylaşarak, aşı ekiplerine teşekkür etti. Bakan Koca mesajında, "'Bu kız bugün 224 kişiye aşı yaptı' Aşı ekibinden bir arkadaşımız dün böyle bir tweet atmış. Ardından, şu duygusunu paylaşmış: 'Son günlerde o kadar çok aşı yaptım ki, dışarı çıkınca herkesin yüzü tanıdık geliyor'. Aşı yapan ellerinize sağlık. Bu fedakârlıklar unutulmayacak" ifadesini kullandı.

Bakan Koca'nın paylaşımı üzerine hemşire Elen, "Teşekkür ederim Sayın Bakanım. Hep birlikte bu günlerin üstesinden gelmek için çabalıyoruz" dedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.