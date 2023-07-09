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  • Bakan Koca'dan asılsız iddialara cevap: Sayın Yıldırım'ın önemli bir sağlık sorunu bulunmamaktadır
Güncel

Bakan Koca'dan asılsız iddialara cevap: Sayın Yıldırım'ın önemli bir sağlık sorunu bulunmamaktadır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım hakkında ortya atılan asılsız iddialara açıklık getirdi. AK Partili Yıldırım'ın herhangi bir sağlık sorunu olmadığını belirten Bakan Koca, 'Kendisinin rutin sağlık kontrolleri en son dün itibariyle tamamlanmıştır. Sayın Yıldırım'ın önemli bir sağlık sorunu bulunmamaktadır. Kendisine nice sağlıklı günler dilerim.' dedi.

AA9 Temmuz 2023 Pazar 13:43 - Güncelleme:
Bakan Koca'dan asılsız iddialara cevap: Sayın Yıldırım'ın önemli bir sağlık sorunu bulunmamaktadır
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın önemli bir sağlık sorununun bulunmadığını bildirdi.

"ÖNEMLİ BİR SAĞLIK SORUNU BULUNMAMAKTADIR"

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Binali Yıldırım'ın sağlık durumu hakkında bazı basın organlarında yer alan haberlerle ilgili açıklama ihtiyacı doğmuştur. Kendisinin rutin sağlık kontrolleri en son dün itibariyle tamamlanmıştır. Sayın Yıldırım'ın önemli bir sağlık sorunu bulunmamaktadır. Kendisine nice sağlıklı günler dilerim." ifadelerini kullandı.

GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI YAYINLADI

Binali Yıldırım'ın anjiyo olduğunu öğrenen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Geçirdiği rahatsızlık sonucu anjiyo olan Genel Başkan Vekilimiz; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Eski Bakanımız, Eski Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Rabbimden acil şifalar diliyor; tez vakitte sağlığına kavuşup aramıza dönmesini temenni ediyorum." dedi.

DURUMU İYİ, EVİNDE DİNLENİYOR

Anjiyo olan Binali Yıldırım, doktorların kontrolünde İstanbul'daki evinde dinlenmeye çekildi.

Sağlık problemi nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bayburt ve Gümüşhane gezilerine katılamayan Yıldırım'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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