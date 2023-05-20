İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mayıs 2023 Cumartesi / 1 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,8188
  • EURO
    21,4506
  • ALTIN
    1260.46
  • BIST100
    4501.73
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

Bakan Koca'dan çadır kente gece ziyareti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki bir çadır kenti gecenin ilerleyen saatlerinde ziyaret etti.

AA20 Mayıs 2023 Cumartesi 00:44 - Güncelleme:
Bakan Koca'dan çadır kente gece ziyareti
ABONE OL

Bazı incelemeler için kentte bulunan Koca, ziyaretler sırasında İsmet İnönü Mahallesi'nde depremzedelerin kaldığı çadır kente geçti.

Gecenin ilerleyen saatlerinde Bakan Koca'yı karşılarında gören depremzedeler, bu ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Çadır kent sakinleri, Kovid-19 ve deprem sürecindeki çalışmalarından dolayı Koca'ya teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Burada bir süre vatandaşlarla bir araya gelen Koca, çocukları sevdi, yapımı devam eden hastanelerle ilgili bilgi verdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.