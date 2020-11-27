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Bakan Koca'dan ciddi uyarı: Kayıplarımız artıyor!

Türkiye'de son 24 saatte 29.845 koronavirüs vakası tespit edildi, 177 kişi hayatını kaybetti

İHA27 Kasım 2020 Cuma 19:41 - Güncelleme: 27 Kasım 2020 Cuma 19:56
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Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 177 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 29 bin 845 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 177 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 13 bin 191’e yükseldi. Bugün toplam 171 bin 113 test yapılırken, 29 bin 845 yeni vaka sayısı, 6 bin 592 kişinin de hastaneye yatan vaka oldu. Toplam vaka sayısının 481 bin 198 olduğu, bugün iyileşen 3 bin 845 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 392 bin 616’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,4, toplam ağır hasta sayısının ise 4 bin 816 olduğu açıklandı.

“Kayıplarımız artıyor. Yoksa kısıtlamalar kaçınılmaz olur”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün tespit edilen 6 bin 592 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 5 bine e yaklaştı. Kayıplarımız artıyor. Tedbirlere sıkı uyarsak kısıtlama olmadan da mücadele edebiliriz. Yoksa kısıtlamalar kaçınılmaz olur. En güvenli yer evimizdir” ifadelerine yer verdi.

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