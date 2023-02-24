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Bakan Koca'dan deprem bölgesi için tetanos aşısı uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Şebeke suyunun içme suyu olarak kullanılmasının riskli olduğu tespit edilmiştir. Valilik ve kaymakamlıklar açıklama yapana kadar içme suyu olarak kullanmayalım.' dedi ve öte yandan depremlerde hafif de olsa yaralananların tetanos aşısını ihmal etmemeleri gerektiğini bildirdi.

24 Şubat 2023 Cuma 16:49 - Güncelleme:
Bakan Koca'dan deprem bölgesi için tetanos aşısı uyarısı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Asrın felaketi' olarak nitelenen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulundu. Bakan Koca, İl Sağlık Müdürlüğü'nde açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Kahramanmaraş'ta 48 bin acil başvuru oldu. Maraş'ta ilaç temini ile ilgili sorun yaşanmıyor. Halk sağlığı riskine karşı birlikte hareket etmeliyiz.

75 yaş üstü vatandaşları yakından takip ediyoruz. Yüzde 78'ine ulaşabildik bunları yarısı il içinde ulaşılarak kronik hasta ilaç talepleri yerinde karşılandı. Kalan yarısının il dışında olduğu tespit edildi, bulundukları ilde hizmet verilmeye çalışılıyor.

(Deprem bölgesindeki sağlık çalışanları) Bu arkadaşlarımızın görevlendirme ve tayin talep başvuruları personel bilgi sistemleri üzerinden alınacaktır.

Enkazda çalışan görevlilerin tetanoz aşısını yaptık. Öncelikle yaralılar olmak üzere depremzedelerin tetanoz aşılarını da yapılmış durumdadır. Depremde yara almışsanız tetanoz aşısını hiç ihmal etmemenizi istiyorum.

Arama kurtarma çalışmaları sırasında ortaya çıkan toz sağlık açısından risk taşıyordu. Bu tehdidi önlemek için çalışanlara ve yakın yerde bulunanlara 2 milyondan fazla N95 maske dağıttık.

Valilik ve kaymakamlıklar açıklama yapana kadar içme suyu olarak kullanmayalım. Su hayattır, hep öyle kalsın ve hastalık sebebi olmasın.

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