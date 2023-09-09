Bakan Koca'dan evlilik öncesi SMA taramalarıyla ilgili açıklama

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, evlilik öncesindeki çiftler için yürütülen Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastalığına yönelik taramalarla ilgili paylaşımda bulundu.

Taramaların başladığı dönem olan 27 Aralık 2021 ile 4 Eylül 2023 tarihleri arasında evlilik öncesindeki 1 milyon 834 kişiden numune alındığını ve 984 bin 701 kişinin numunesinin kabul edildiğini aktaran Koca, şunları kaydetti:

"Numunesi onaylanan kişi sayısı 892 bin 386, SMA taşıyıcılığı saptanmayan kişi sayısı 853 bin 445, SMA taşıyıcılığı şüpheli kişi sayısı 22 bin 573, yeni numune istenen kişi sayısı 16 bin 349'dur.

1 Ocak- 04 Eylül 2023 tarihleri arasında Evlilik Öncesi SMA Taşıyıcı Tarama Programı'nda numunesi alınan kişi sayısı 446 bin 563'tür. Numunesi kabul edilen kişi sayısı 447 bin 758, numunesi onaylanan kişi sayısı 394 bin 895, SMA taşıyıcılığı saptanmayan kişi sayısı 371 bin 926, SMA taşıyıcılığı şüpheli kişi sayısı 9 bin 931, yeni numune istenen kişi sayısı 13 bin 24'tür."

4 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE MEME KANSERİ TARAMASI YAPILDI



Öte yandan Bakan Koca, yakın dönemde yapılan meme kanseri taramalarında erken teşhisin sonuçlarına ilişkin de sosyal medya hesabından şu bilgileri paylaştı:

"1 Ocak 2016-30 Haziran 2023 tarihleri arasında birinci basamak sağlık kuruluşlarında 4 milyon 303 bin 847 kişiye meme kanseri taraması yapılmış olup, 248 bin 875 kişinin sonucu pozitif /şüpheli raporlanmıştır. Sonucu pozitif /şüpheli olanlardan 40 bin 382 kişinin prekanseröz vaka yani henüz kanser olmayan, fakat kansere dönüşme ihtimali yüksek lezyonlara sahip kişiler olduğu tahmin edilmektedir."