Bakan Koca'dan Hatay Defne Hastanesi paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 60 günde tamamlanarak hasta kabulüne başlayan Hatay Devlet Hastanesi'nin havadan dron ile çekilmiş görüntülerini paylaştı.

"Defne Devlet Hastanesi'ne ait bu görüntüler dün çekildi. Hatay kalıcı bir hastaneye kavuştu. Bu hepimizin ortak eseri."