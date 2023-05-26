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Bakan Koca'dan Hatay Defne Hastanesi paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 ayda tamamlanan Hatay Devlet Hastanesi'ne ilişkin, 'Bu hepimizin ortak eseri.' dedi.

IHA26 Mayıs 2023 Cuma 10:30 - Güncelleme:
Bakan Koca'dan Hatay Defne Hastanesi paylaşımı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 60 günde tamamlanarak hasta kabulüne başlayan Hatay Devlet Hastanesi'nin havadan dron ile çekilmiş görüntülerini paylaştı.

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Defne Devlet Hastanesi'ne ait bu görüntüler dün çekildi. Hatay kalıcı bir hastaneye kavuştu. Bu hepimizin ortak eseri."

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