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Bakan Koca'dan ''Heimlich manevrası'' yapan kafe personeline teşekkür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, annesi ile gittiği kafede nefes borusuna yiyecek kaçak 2,5 yaşındaki kız çocuğunu uyguladığı 'Heimlich manevrası' ile kurtaran kafe personeline teşekkür ederek, ilk yardım bilgisinin önemine dikkati çekti.

AA25 Aralık 2021 Cumartesi 22:22 - Güncelleme: 25 Aralık 2021 Cumartesi 22:22
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Bakan Koca, sosyal medya hesabından, Kahramankazan ilçesinde annesi ile gittiği kafede nefes borusuna yiyecek kaçan 2,5 yaşındaki kız çocuğunun kafe personelinin uyguladığı "Heimlich manevrası" ile kurtarılmasına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İlk yardım bilgisi hayat kurtardı. Bugün, bir kız çocuğu, soluk borusuna yemek kaçınca tehlikeli anlar yaşadı. Onu, oturdukları kafede görevli gencin ilk yardım bilgisi kurtardı. Nefes yolunu, Heimlich Manevrası dediğimiz yöntemle açtı. Sağ ol arkadaşım. Geçmiş olsun küçük kız."

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