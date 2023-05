Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'a ''SMA'' cevabı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın sosyal medya üzerinden kendisine yönelttiği sorulara cevap vermesi üzerine sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı.

"'Evlilik öncesi SMA testinin ücretsiz olarak zorunlu hale getirilmesi gerekmektedir' diyorsunuz. Zaten ücretsiz ve herkese sunulan bir hizmet. Zorunluluk ise henüz mümkün değil. Mevzuat düzenlemesi ile o da çok yakında mümkün olacak."

"SPİNRAZA İLACI 2017 YILININ SON ÇEYREĞİNDEN İTİBAREN DEVLETİMİZ TARAFINDAN BEDELSİZ KARŞILANIYOR"



SMA tedavisinde kullanılan Spinraza ilacının geçen ay değil 2017 yılının son çeyreğinden itibaren geri ödeme kapsamına alındığını belirten Koca, "Türkiye'de SMA tedavisini SGK'nın karşıladığını söylüyorsunuz. SGK'nın birkaç ay önce geri ödemeye aldığı Spinraza adlı ilacı şu anda ailelerin bulamadığı, ilaç firması ile henüz bir anlaşma yapamadığınız için ilacın piyasada olmadığı ve bu bebeklerin ciddi bir zaman kaybı ile karşı karşıya olduğu ileri sürülmektedir. 'Bu konuyla ilgilenmenizden ülkece mutlu olacağız' diyorsunuz. Spinraza ilacı geçen ay geri ödemeye alınmış değil, 2017 yılının son çeyreğinden beri tüm hastalarımız için bedeli devletimiz tarafından karşılanıyor. İlaç firması ile anlaşmayı Sosyal Güvenlik Kurumumuz yapıyor olsa da durum dediğiniz gibi değil. Stoklarımızda yeteri kadar ilaç var ve hastalarımızın mağdur olması söz konusu değil. Hassasiyetiniz için teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

Açıklamasında, Yavaş'ın sosyal medya hesabından verdiği, "Şu anda küçük yavrularını tedavi ettirmek isteyen ailelere kampanya yaptırmak yerine gereken ücreti bir an önce karşılamanız gerektiğini düşünüyoruz" yanıta da değinen Koca, "Bu konunun ne kadar istismara açık olduğunu bir vatandaş olarak siz de çok iyi biliyorsunuz. Uygun olan hastalar için her tedavinin karşılanacağını daha evvel beyan etmiştim, tekrar beyan ediyorum. İşe yaradığı bilimsel olarak kanıtlanmış her tedaviyi vatandaşımıza ulaştıracağımızdan şüpheniz olmasın. Yeni bilimsel gelişmelere uygun olarak gen tedavisi de SMA Bilim Kurulumuzun uygun görüşü ile uygun hastalar için geri ödemeye alınıyor" ifadelerine yer verdi.

Bakan Koca, Yavaş'ın ABB'nin SMA taramalarına Sağlık Bakanlığından daha önce başladığını iddiasına ise, "Testleri başlatarak örnek olduğunuzu iddia ettiğiniz dönem, bizim testleri başlatacağımızı ilan ettiğimiz, SMA tanı kitinin yerli olarak geliştirilmesi için çağrı açtığımız, SMA ilacı geliştirilmesi için proje destek çağrılarına çıktığımız, ülke sathında her hizmet mahallinde test altyapılarını kurduğumuz dönemden biraz sonraya denk geliyor. Yani hazırlıklarımızdan haberdar olarak giriştiğiniz gayret, Bakanlığımızın başlamak üzere olan hizmetine bin 567 testlik bir katkıdır. Her katkı, usulüne uygun yapıldıkça, elbette son derece değerlidir. Ancak katkınızın bir örnek ya da öncülük olduğunu söylemek maalesef mümkün değil. Böylesi kapsamlı sağlık taramalarının, erken kalkanın örnek olabileceği konular olmadığının açıklığa kavuştuğu kanaatindeyim" yanıtını verdi.

Bakan Koca, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Çok önemli bir konu daha var. Genel Başkanınızı savunma refleksi ile belirttiğiniz bu konu için de ayrıca teşekkür ederim. Evlilik öncesi SMA taramalarını başlattığınızı ve bakanlığımızın programı başladıktan sonra da bu uygulamanıza son verdiğinizi ifade ettiniz. Bu kapsamda da tüm vatandaşlarımız için ücretsiz olan bin 567 testin masraflarını karşılamışsınız. Genel Başkanınız ise size talimat verdiğini, diğer belediyelere de talimat verdiğini, tüm Türkiye'de bu uygulamanın yapılmasını, bu konunun kendisinin ilk işi olacağını vadetti. Sizin de ifadenizden anlaşıldığı gibi bizim hâlihazırda yaptıklarımızı vadediyor genel başkanınız. Kılıçdaroğlu sadece yapılmakta olanı yeniden vadetmektedir. SMA konusu ise yeni ve renkli bir 'örnek' oldu."