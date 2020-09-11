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  • Bakan Koca'dan Merve Mercan paylaşımı: Annesi gibi sağlık çalışanı olarak aramıza katılacaktı
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Bakan Koca'dan Merve Mercan paylaşımı: Annesi gibi sağlık çalışanı olarak aramıza katılacaktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da koronavirüs tedavisi gören Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Merve Mercan'ın hayatını kaybetmesi sebebiyle paylaşımda bulundu.

AA11 Eylül 2020 Cuma 00:07 - Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 00:07
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Koca, Twitter hesabından şunları kaydetti:

"Tıp fakültesi son sınıf öğrencisi Merve, mücadelesine ve genç yaşına rağmen Kovid-19'a yenik düştü. Annesi gibi sağlık çalışanı olarak aramıza katılacaktı. Kaybettiğimiz her bir can için acımız büyük. Çocuklarımız, gençlerimiz ve büyüklerimiz lütfen tedbirlere riayet edelim."

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