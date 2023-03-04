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Bakan Koca'dan ''Minnetimiz büyük.'' paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilk günden itibaren afet şehirlerine koşup binlerce insanın imdadına yetişen sağlık çalışanlarına teşekkürlerini iletti.

AA4 Mart 2023 Cumartesi 17:21 - Güncelleme:
Bakan Koca'dan ''Minnetimiz büyük.'' paylaşımı
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Koca, sosyal medya hesabından Anadolu Ajansı (AA) tarafından hazırlanan, Türkiye'nin sağlık ordusunun deprem bölgesindeki çaba ve fedakarlıklarının anlatıldığı videoyu paylaştı.

Bakan Koca paylaşımında, "İlk günden itibaren afet şehirlerine koşan, binlerce insanın imdadına yetişen sağlık profesyonelleri hayatlarının en olağan dışı deneyimlerini yaşadı. Telefon ışığında doğum yaptıran arkadaşımız da oldu, kepçe kovasına binerek hasarlı binadan yaralı kurtaran da. Minnetimiz büyük." mesajına yer verdi.

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