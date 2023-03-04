Bakan Koca'dan ''Minnetimiz büyük.'' paylaşımı

Koca, sosyal medya hesabından Anadolu Ajansı (AA) tarafından hazırlanan, Türkiye'nin sağlık ordusunun deprem bölgesindeki çaba ve fedakarlıklarının anlatıldığı videoyu paylaştı.

Bakan Koca paylaşımında, "İlk günden itibaren afet şehirlerine koşan, binlerce insanın imdadına yetişen sağlık profesyonelleri hayatlarının en olağan dışı deneyimlerini yaşadı. Telefon ışığında doğum yaptıran arkadaşımız da oldu, kepçe kovasına binerek hasarlı binadan yaralı kurtaran da. Minnetimiz büyük." mesajına yer verdi.

