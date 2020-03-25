İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,4408
  • EURO
    6,9906
  • ALTIN
    318.91
  • BIST100
    89063
Güncel

Bakan Koca'dan müjde! 26 hastamız iyileşti

Sağlık Bakanı Koca, 'Bir hastamız 65 yaşında, 8 gün yoğun bakımda kaldı, dün taburcu oldu. Bir hastamız 60 yaşında bugün taburcu oldu.' dedi.

AA25 Mart 2020 Çarşamba 20:07 - Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 20:21
ABONE OL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Koca "Türkiye Geneli Koronavirüs Tablosu'na göre vaka sayısı 1872, yoğun bakım hasta sayısı 136, entübe hasta sayısı 102, iyileşen kişi 26" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüse ilişkin "Bilim, bugün için büyük vaatlerde bulunamıyor. Bu insan sağlığının yeni ve sırrı tam olarak çözülememiş düşmanı." dedi.

Bakan Koca sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Koronavirüse karşı verdiğimiz mücadelenin başarısı tek tek her birimize bağlıdır. Orta yaşlardaki vaka sayısı az değil. Virüs genç, yaşlı, orta yaşlı ayrımı yapmıyor. Başlardaki kendimizi koruma refleksi bizi her şeye rağmen avantajlı kılıyor. Tedbirlere sıkı sıkıya uyarsak dışarıya özlemimiz çok uzun sürmez."

Sağlık Bakanı Koca okullara verilen aranın tatili olarak görünmemesi gerektiğini vurgulayarak, verilen aranın uzatılacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Koca ayrıca "Biz ne kadar kurallara ve temasa dikkat eder, kendimizi izole etmeye zorlarsak bu süreç o kadar kısa sürer" dedi.

"Korsan çalışmak isteyen laboratuvar olursa bize bildirin"

Sağlık Bakanı Koca, "Hiçbir test ücret karşılığı yapılsın istemiyoruz. Ne bakanlık ne üniversiteler herhangi bir ücret almak durumunda değiller. Bu dönemi istismar etmek ve bu dönemde bir şekilde korsan çalışmak isteyen laboratuvar olursa bize bildirin, gereği yapılır." dedi.

Bakan Soylu'dan Yılmaz Özdil'e sert tepki: Elinde veri varsa ve açıklamıyorsan ahlaksızlıktır

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Elinde veri varsa ve açıklamıyorsan bu ahlaksızlıktır
Elinde veri varsa ve açıklamıyorsan bu ahlaksızlıktır

Elinde veri varsa ve açıklamıyorsan bu ahlaksızlıktır

Türkiye'den 'Bor' hamlesi... 'Seri üretimine başlıyoruz'
Türkiye'den 'Bor' hamlesi... 'Seri üretimine başlıyoruz'

Türkiye'den 'Bor' hamlesi... 'Seri üretimine başlıyoruz'

İşte koronavirüsün vurmadığı tek yer
İşte koronavirüsün vurmadığı tek yer

İşte koronavirüsün vurmadığı tek yer

Türkiye'nin sayesinde elde ettik
Türkiye'nin sayesinde elde ettik

Türkiye'nin sayesinde elde ettik
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.