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Güncel

Bakan Koca'dan ‘Necip Fazıl Kısakürek' paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vefatının 37'nci yılında Necip Fazıl Kısakürek'i andı.

İHA25 Mayıs 2020 Pazartesi 23:56 - Güncelleme: 25 Mayıs 2020 Pazartesi 23:56
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Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Necip Fazıl, fikir ve sanatta çığır açıcı, nesillerin hazırlayıcısıydı. Büyük Doğu dediği, Yeniden Doğuştu. Kendi içinde, cemiyet gibi çalkantılı birey fikrini o getirdi. Konularından biri de fanilikti. Kim göçmemiş, kimin geçen dakikaları geri dönebilmiştir? Rahmetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.

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