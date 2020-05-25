Bakan Koca'dan ‘Necip Fazıl Kısakürek' paylaşımı

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Necip Fazıl, fikir ve sanatta çığır açıcı, nesillerin hazırlayıcısıydı. Büyük Doğu dediği, Yeniden Doğuştu. Kendi içinde, cemiyet gibi çalkantılı birey fikrini o getirdi. Konularından biri de fanilikti. Kim göçmemiş, kimin geçen dakikaları geri dönebilmiştir? Rahmetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.
Mukaddes yolu ve mücadelesi ile Türk edebiyatının aziz öncülerinden olan Üstad #NecipFazılKısakürek’i vefatının 37 yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum. pic.twitter.com/X4OFPfemiX— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) May 25, 2020