Bakan Koca'dan normalleşme açıklaması: 1 Mart itibarıyla...

20 Şubat 2021 Cumartesi 12:37 - Güncelleme: 20 Şubat 2021 Cumartesi 13:04

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile mücadelede normalleşme sürecinin, 1 Mart itibarıyla belirlenen kriterler çerçevesinde 4 risk seviyesinde valilerin başkanlığındaki il hıfzıssıhha kurullarıyla başlayacağını bildirdi.

Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşeceğiz. 1 Mart itibarıyla süreç, belirlenen kriterler çerçevesinde 4 risk seviyesinde valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıhha kurullarımızla başlayacak." ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN DA AÇIKLAMIŞTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Çarşamba günkü kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Mart ayı itibarı ile kademeli normalleşmeye geçileceği söylemiş, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının da kademeli olarak kaldırılacağını bildirmişti.

Başkan Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

Mart aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz ve oldukça yüksek rakamları göreceğimiz bir ay olacaktır. Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak Mart ayı başı itibari ile kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz. İllerimizi vaka, aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz.

Restoran, kafe, kıraathane ve benzeri esnafımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.

Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını illerde vaka, aşılama ve diğer kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz.

Biraz daha sabrederek, biraz daha fedakarlık yaparak bu musibeti tehdit olmaktan çıkartabilecek bir yerde duruyoruz.