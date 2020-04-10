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Bakan Koca'dan 'Sağ ol Türkiye' paylaşımı: Bu filmin kahramanları günü evde geçirenlerdir

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 18 il ve 1 ilçenin boş meydanlarından çekilen videoyu, 'Bu filmin kahramanları günü evde geçirenlerdir' mesajı ile paylaştı.

DHA10 Nisan 2020 Cuma 10:08 - Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 10:08
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 'evde kal' çağrılarına uyulan 18 il ve 1 ilçenin boş meydanlarından çekilen görüntülerle hazırlanan videoyu, Twitter hesabından paylaştı. Bakan Koca , 18 kentin yanında Marmaris ilçesinin de önemli toplanma alanlarının boş olduğunu gösteren video ile birlikte, "Bu filmin kahramanları günü evde geçirenlerdir. Sağ ol Türkiye" mesajını paylaştı.

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