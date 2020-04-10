Bakan Koca'dan 'Sağ ol Türkiye' paylaşımı: Bu filmin kahramanları günü evde geçirenlerdir

DHA 10 Nisan 2020 Cuma 10:08 - Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 10:08

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 'evde kal' çağrılarına uyulan 18 il ve 1 ilçenin boş meydanlarından çekilen görüntülerle hazırlanan videoyu, Twitter hesabından paylaştı. Bakan Koca , 18 kentin yanında Marmaris ilçesinin de önemli toplanma alanlarının boş olduğunu gösteren video ile birlikte, "Bu filmin kahramanları günü evde geçirenlerdir. Sağ ol Türkiye" mesajını paylaştı.