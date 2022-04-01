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Bakan Koca'dan sağlık raporu açıklaması: Yıl sonuna kadar geçerli

Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 döneminde verilen süreli/süresiz tüm sağlık raporlarının yıl sonuna kadar geçerli olduğunu bildirdi.

AA1 Nisan 2022 Cuma 14:27 - Güncelleme: 1 Nisan 2022 Cuma 14:44
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Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, salgın döneminde ilaç ve tıbbi malzemeye erişimde sıkıntı yaşanmaması amacıyla çeşitli tedbirler aldıklarını hatırlattı.

Bu dönemde hastanelere ek yük ve yoğunluk getirmemesi açısından, süreli süresiz, tüm sağlık raporlarının yıl sonuna kadar geçerli olduğunu açıklayan Koca, gerekli resmi yazışmaların yapıldığını duyurdu.

Geçerlilik süresi 1 Ocak 2020'de sonra sona ermiş süreli sağlık raporu bulunan ve yeniden rapor düzenlenmemiş kişilerin raporlarının 31 Aralık 2022'ye kadar geçerli kabul edilmeye devam edileceğini aktaran Koca, şu bilgileri verdi:

"Her türlü ilk rapor, rapor yenileme ve yasal süresi içinde yapılan rapor itiraz başvurularının karşılanması, maluliyet tespiti, vergi indirimi nedenleri ile kurumların sevki ile talep edilen kontrol muayenesi ve maluliyet rapor işlemlerinin olağan şekilde sürdürülmesi, istirahat rapor işlemlerinin genel mevzuat hükümlerine tabi olağan dönemde olduğu şekliyle yürütülmesi uygun görülmüştür."

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