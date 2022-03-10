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Güncel

Bakan Koca'dan 'sağlıkta şiddet' mesajı

Bakan koca: Sağlıkta şiddet suçlarına karşı artık ne yapmamız gerektiğini bildiğimizi düşünüyorum. Sağlığa sağlık hizmetine hepimizin ihtiyacı var. Bugün ise sağlıkçıların size ihtiyacı var. Hakkımızı hukukumuzu lütfen koruyun.

10 Mart 2022 Perşembe 11:11 - Güncelleme: 10 Mart 2022 Perşembe 11:13
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Bakan koca: Sağlıkta şiddet suçlarına karşı artık ne yapmamız gerektiğini bildiğimizi düşünüyorum. Sağlığa sağlık hizmetine hepimizin ihtiyacı var. Bugün ise sağlıkçıların size ihtiyacı var. Hakkımızı hukukumuzu lütfen koruyun.

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