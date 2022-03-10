Bakan Koca'dan 'sağlıkta şiddet' mesajı

10 Mart 2022 Perşembe 11:11 - Güncelleme: 10 Mart 2022 Perşembe 11:13

Bakan koca: Sağlıkta şiddet suçlarına karşı artık ne yapmamız gerektiğini bildiğimizi düşünüyorum. Sağlığa sağlık hizmetine hepimizin ihtiyacı var. Bugün ise sağlıkçıların size ihtiyacı var. Hakkımızı hukukumuzu lütfen koruyun.